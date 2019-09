publié le 10/09/2019 à 20:37

L'iPhone 11 est officiel. Apple a présenté la dernière version de son smartphone vedette à l'occasion de sa traditionnelle keynote de rentrée ce mardi 10 septembre à Cupertino. Il sera disponible le 20 septembre.

Devant un millier de journalistes, le PDG du groupe californien Tim Cook a détaillé les sept nouveaux coloris dans lesquels le fameux téléphone est désormais décliné. Conçu dans un nouvel alliage de verre et d'aluminium, il embarque un écran Liquid Retina de 6,1 pouces et bénéfice du même design à encoche que son prédécesseur, l'iPhone XR.

La principale nouveauté à trait à sa caméra. L'iPhone 11 monte en gamme sur le plan de la photo. Il gagne d'abord une nouvelle caméra. Le capteur principal grand angle de 12 Mpx est désormais accompagné par une ultra grand-angle de 12 mpx qui doit lui permettre de réaliser des prises de vue avec plus de recul, face à un groupe ou un paysage par exemple. Cette fonction déjà proposée par la concurrence Android était l'un des principaux manques de l'iPhone.

Apple baisse légèrement le prix de l'iPhone

Les photos en basse lumière constituaient l'autre axe d'amélioration de l'iPhone. L'iPhone 11 dispose maintenant de son propre mode nuit lui permettant de produire des clichés de meilleure qualité lorsque la lumière fait défaut. Les deux caméras peuvent aussi capturer des vidéos en 4K à 60 images par seconde. Une nouvelle fonction permet de prendre une vidéo rapidement alors qu'on était en train de prendre une photo en appuyant deux fois sur le bouton déclencheur.

L'iPhone 11 est équipé du nouveau processeur Apple A13 Bionic. Plus performant et plus économe en énergie, il peut faire tourner des applications exigeantes, comme des jeux mobiles en 3D et des applications en réalité augmentée, avec une grande fluidité. La nouvelle puce améliore aussi les performances du dispositif de reconnaissance faciale Face ID. L'iPhone 11 peut être déverrouillé plus facilement en présentant son visage sous plusieurs angles. La caméra frontale TrueDepth s'améliore pour la vidéo avec un capteur 12 mpx et le support de la 4K.

Surprise enfin, Apple baisse légèrement le prix de l'iPhone. L'iPhone 11 sera disponible à partir de 699 dollars, soit 50 dollars de moins que l'iPhone XR au lancement l'an passé. En France, il faudra débourser 809 euros pour se l'offrir à partir du 20 septembre.