Sexualité : doit-on tout essayer ?

L’injonction à la jouissance, à la performance et à la multiplication des expériences nous poussent vers une sexualité toujours plus riche, colorée, épicée et qui laisse à penser que les pratiques conventionnelles manquent lourdement de saveur... Faut-il donc tout expérimenter ? La curiosité sexuelle est-elle un vilain défaut ? Est-il bon de tester de nouvelles choses pour pouvoir affirmer que ça ne nous correspond pas ? A-t-on raté sa vie sexuelle si l'on reste classique ?

- Julie Tissier, rédactrice en chef de Cheek Magazine

- Alain Héril, psychanalyste et sexothérapeute

- Guillaume d'Alessandro, journaliste à We demain

