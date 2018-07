publié le 26/06/2018 à 13:29

Les jeunes Français seront bientôt appelés sous les drapeaux. Le gouvernement finalise le projet du service national universel, qui sera d'une durée d'un mois obligatoire, et plus si affinités, pour les lycéens de 16 ans. Nathan le Potier, secrétaire de l'Union nationale lycéenne, n'approuve pas cette obligation future : "On demande d'abord des concertations avant l'annonce des réformes", explique-t-il au micro de RTL.



S'il déplore surtout un manque de concertation avec les différentes associations étudiantes et lycéennes, il est également en désaccord avec le caractère obligatoire du service national universel. "À partir du moment où l'engagement devient obligatoire, il est par définition contraignant, donc il est craint. Ce qui fait que les lycéens de 16 ans sont rebutés à l'idée de s'engager", résume-t-il.

Nathan Le Potier dénonce aussi la durée de ce service national, qui devrait être d'un mois. "L'intervalle d'un mois provoque une réelle déconnexion", affirme-t-il. "On se pose la question de la vision du gouvernement sur le dialogue social en France", conclut-il.