et La rédaction numérique de RTL

publié le 21/06/2018 à 07:36

Pendant la Coupe du Monde, l'équipe de France est auscultée par les Français. À chaque match des Bleus, le baromètre Odoxa Groupama pour RTL et beIN SPORTS livre en exclusivité le dernier état d'esprit des Français. Après le match contre l'Australie, les supporters ne sont pas rassurés car la rencontre n'a pas laissé une bonne impression. Pour 55% des Français, c'était non seulement une mauvaise performance mais le jeu des Bleus les inquiète.



Quatre personnes sur dix pensent désormais que l'équipe de France peut soulever le trophée le 15 juillet prochain, soit 6 points de moins qu'avant leur entrée dans le Mondial. Avec 58% d'opinions favorables, la cote de popularité des joueurs de Didier Deschamps est toujours majoritaire mais elle est aussi en baisse de neuf points.

Les Français croient à un sursaut face au Pérou jeudi 21 juin. 67% d'entre eux pronostiquent une victoire des Bleus et le plus souvent avec un score de deux buts à un. Au niveau tactique, 75% des sondés préfèrent Olivier Giroud à Ousmane Dembélé et 77% Blaise Matuidi à Corentin Tolisso. Ce qui tombe bien puisqu'ils seront tous les deux sur le terrain contre le Pérou.