avec Christelle Rebière et AFP

publié le 25/06/2018 à 13:45

La viande bovine française, interdite en Chine depuis 2001, pourra de nouveau être commercialisée, selon un protocole d'accord signé lundi à Pékin en présence du Premier ministre français Édouard Philippe et son homologue chinois Li Keqiang.



Cet accord, qui met fin à 17 ans d'embargo lié à la crise de la vache folle, concrétise un engagement obtenu par Emmanuel Macron lors de sa visite en Chine en janvier.

Il est complété par un protocole pour l'exportation de semence bovine française, des agréments pour deux abattoirs porcins et deux établissements de lait infantile (Baby Drink et Candia). "C'est une très bonne nouvelle pour la filière, qui l'attendait depuis longtemps", a réagi sur RTL Dominique Langlois, président de la filière bovine française.

Il estime que les Chinois pourront manger du bœuf français d'ici septembre, car "le plus gros est fait". Dominique Langlois estime également que le potentiel d'exportation vers la Chine est important, expliquant que "la qualité était relevée à chaque fois dans les discussions et qu'il y a vraiment une volonté de communiquer sur la qualité de la viande française". Si la viande française sera sans doute plus chère que celle d'autres pays, elle dispose d'une "catégorie haute, qualitative".