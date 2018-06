VIDÉO - Une femme sauve la vie de son père grâce à un opérateur des pompiers

publié le 22/06/2018 à 14:11

Le Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Nord a publié un enregistrement émouvant sur sa page Facebook, jeudi 21 juin. La communication remonte au 24 décembre dernier. Les sanglots dans la voix, une femme contacte le 18 car son père ne respire plus.



Un opérateur des sapeurs-pompiers lui répond et la guide pas à pas, donnant les indications pendant près de deux minutes pour prodiguer un massage cardiaque à la victime. "Vous n'arrêtez jamais le geste. (...) Tant que les pompiers sont pas là, vous massez. Je reste avec vous", la soutient l'opérateur, qui ne la quittera qu'à l'arrivée des pompiers sur les lieux, qui prendront le relais et parviendront à sauver l'homme, habitant de Moncheaux. "C'est bien madame, vous avez bien réagi. Vous avez été très forte", termine-t-il.

Grâce à ce massage cardiaque, la victime a pu être sauvée et n'a pas de séquelle. L'enregistrement, diffusé avec l'accord de la famille, est publié alors que la mort de Naomi Musenga, une jeune femme dont l'appel au Samu de Strasbourg avait été raillé et n'avait pas été pris au sérieux par les opératrices, a fait couler beaucoup d'encre et provoqué une forte émotion. La Strasbourgeoise était décédée le 29 décembre, quelques heures après avoir contacté les secours.