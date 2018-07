Seine Saint-Denis : le maire utilise le code de la route contre les mendiants

publié le 29/12/2016 à 13:30

Le maire d’Aulnay-sous-Bois a trouvé une astuce pour continuer à verbaliser les sans-abris, notamment les roms et les syriens. Bruno Beschizza, du parti Les Républicains, utilise le Code de la route. Au total, plus de 517 procès-verbaux ont été dressés à l'encontre des personnes postées, souvent avec des enfants en bas âge, à des carrefours très fréquentés par les automobilistes.



La mairie agit à la suite des demandes "de (ses) administrés qui n'ont pas forcément envie d'avoir quelqu'un qui tape à la fenêtre de leur voiture de manière insistante", a expliqué un proche du maire, dont les arrêtés anti-mendicité avaient été annulés par le tribunal administratif. Concrètement, la police verbalise les sans-abris postés à des carrefours au motif qu’ils traversent la route en dehors des passages-piétons.



Cette mesure est jugée "cynique" et "inefficace" par ses détracteurs, notamment Guy Challier, élu PS de l’opposition. "On verbalise des gens qui ne peuvent pas payer l’amende. Où est la logique ?", s’étonne-t-il dans Le Parisien. "C’est une mesure politicienne prise en période électorale, lance quant à elle Sabreen Al-Rassace, membre l’association de soutien aux réfugiés Revivre. Faut-il rappeler que ces populations n’ont pas quitté leur pays par choix ?"

De son côté, la mairie défend sa démarche en mettant l’accent sur la protection des enfants : "Ces familles, souvent les enfants, traversent au milieu de la circulation. Le risque, c’est l’accident grave !" "Notre cible, ce n'est pas la personne qui se tient sur le bord de la route avec un panneau, mais celle qui a un comportement gênant pour les automobilistes et qui se met en danger en marchant ainsi sur la chaussée, a précisé un proche du maire. Il faut que l'État se saisisse de ce sujet avant qu'il n'y ait un drame".