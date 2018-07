publié le 28/07/2018 à 15:20

Bison Futé voit rouge dans le sens des départs ce samedi 28 juillet. Des millions de juillettistes et d'aoûtiens vont se croiser sur l'autoroute des vacances. L'année dernière, 150 accidents mortels ont eu lieu sur les 9.000 kilomètres de l'Hexagone. L’Association des sociétés françaises d’autoroutes a recensé les causes de ces accidents mortels en 2017. Les résultats d'une étude révélés par Le Parisien qui nous apprend que les conducteurs sont dans la plupart des cas fautifs. Le journal livre une liste non exhaustive des principales mauvaises habitudes ayant causé des accidents mortels.



En première position, il y a l'absence de ceinture de sécurité. Ils représentent 26% des accidents mortels en 2017. Alors qu'elle est obligatoire à l'avant depuis 1973 et à l'arrière depuis 1990, Le Parisien révèle que 26% des tués en 2017 n'avaient pas leur ceinture. Il s'agit pour la plupart de de passagers et non des conducteurs. Peut-être que les signaux sonores des véhicules expliquent cette différence. Plus de 350 vies auraient pu être sauvées l’an dernier si 100 % de ceux qui montent dans une voiture avaient bouclé leur ceinture selon la sécurité routière.

12,7% des accidents mortels liés à la vitesse

En deuxième position viennent la somnolence et la fatigue. 25,3% des accidents mortels sur autoroutes en 2017 en ont résulté. 42% des accidents liés à l’inattention concernent les 18/34 ans. On retrouvé à égalité la consommation d'alcool, de drogue et de médicaments. 25,3% des personnes tuées sur autoroutes en 2017 en avaient pris. Le nombre d’accidents liés à la prise d’alcool, de drogues ou de médicaments est passé de 15 à 25% en seulement deux ans ! C’est une augmentation inquiétante. Les conducteurs masculins âgés de moins de 35 ans sont les plus représentés dans ce type d’accidents qui ont principalement lieu la nuit et les week-ends.

14,7% des accidents mortels sur autoroutes en 2017 sont liés à la présence de piétons. La vitesse excessive arrive en quatrième position. Elle est responsable de 12,7% des accidents mortels sur autoroutes en 2017. Les personnes décédées sur les autoroutes françaises étaient 11,3% à avoir fait preuve d'inattention en 2017. Les jeunes conducteurs ne sont pas les plus représentés dans les excès de vitesse mais sont peu concentrés. 42% des accidents liés à l'inattention concernent effectivement les 18/34 ans.