publié le 12/12/2017 à 01:43

Le gouvernement va-t-il abaisser la vitesse de 90 à 80 km/h sur les nationales et les départementales ? En tout cas, le Premier ministre Édouard Philippe se dit favorable à cette mesure. Elle pourrait être annoncée le 18 janvier lors d'un Comité interministériel de la sécurité routière. Car le bilan, le nombre de tués sur les routes, n'est pas bon. Ce n'est pas un hasard si la déclaration du Premier ministre intervient alors que le nombre de morts sur les routes repart à la hausse en novembre. L’augmentation est de 8.9%, soit 23 décès de plus qu'il y a un an. Le gouvernement cherche donc des mesures fortes.



Mais cette baisse de vitesse peut-elle vraiment faire baisser le nombre de tués ? Pour certaines associations de victimes, la réponse est oui. Cela permettrait d'épargner entre 400 et 450 vies par an, ce qui n'est pas rien ! Néanmoins aucun chiffre officiel, malgré les expériences menées sur plusieurs axes depuis juillet 2015. Les résultats ne sont pas encore connus. Mais il est vrai que les routes dites secondaires sont particulièrement dangereuses. Pour preuve, sur les 3.477 morts l'an dernier, plus de 60 % ont été tués sur des axes limités à 90 km/h ou moins.

Une règle déjà appliquée dans d’autres pays

De nombreuses routes nationales et départementales pourraient être concernées par les restrictions de vitesse, mais pas toutes. Elles toucheront les axes à double sens sans glissières, ni murets : soit quasiment 400.000 kilomètres de routes. Il faut savoir que certains pays comme la Suisse, les Pays-Bas ou la Finlande sont déjà passés aux 80 km/h. En Suède, c'est même 70. Enfin, on oublie qu'en France, sur route la limite est déjà à 80, pour tous ceux qui viennent de décrocher le permis probatoire. Il existe un deuxième cas : par temps de pluie.