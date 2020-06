publié le 03/06/2020 à 02:11

Depuis 7 ans, Jeanne est avec son compagnon mais ils ne vivent pas ensemble. Le confinement a été un sevrage imposé pour elle qui a finalement ouvert les yeux sur la réalité de cette relation. Jeanne souhaiterait profiter de cela pour mettre un terme à cette relation.

Emilie est une maman non-voyante d'une petite de 4 ans. Depuis quelques années elle est retournée vivre chez sa mère. Mais Emilie ne la supporte plus. Elle est très agressive et s'emporte très vite. Emilie voudrait partir mais sa mère menace d'appeler les services sociaux.

Claude est déjà passé dans l'émission du 21 janvier 2020. Il abordait son histoire familiale atypique. Élevé par ses grands-parents, avec son frère jumeau, car sa mère est décédée à l'accouchement, Claude raconte le moment où il a découvert l'identité de son père. Ce souvenir est encore très présent en lui.

La fille de Marie a 42 ans. Elle est très angoissée depuis plusieurs échecs professionnels. Elle considère qu'elle n'a plus d'avenir. Marie est très inquiète. D'ailleurs elle a de plus en plus de mal à la soutenir car cette angoisse déteint sur Marie.

Phillipe a entendu le témoignage d'Emilie. Lui-même atteint de handicap, il connaît très bien le rejet de la famille face au handicap.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.



Référence citée à l'antenne :

- UNAFAM : Ecoute-Famille (service d’écoute anonyme et gratuit)

01 42 63 03 03 du lundi au vendredi, de 9h-13h et de 14h-18h

unafam.org

- Handicap Mieux Vivre Accueil : Association d'aide aux personnes porteuses de handicap basée à Caen.

02 31 72 35 34 et sur internet www.handicap-mva.org

