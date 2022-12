Secours populaire : "J'ai envie de rendre ce que l'on m'a donné, plus jeune", déclare Alice Belaïdi

Depuis 1976, c'est l'une des campagnes les plus importantes du Secours populaire : les Pères Noël verts. Ils viennent en aide au Père Noël traditionnel, pour que les enfants, mais aussi les plus démunis, et les personnes isolées, puissent eux aussi, vivre un Noël dans la dignité. Depuis mi-novembre, les bénévoles aux quatre coins de la France se sont activés pour récolter des dons et organiser des collectes ainsi que des activités.

Un engagement important, puisqu'en 2022, près d'un million d'enfants devraient bénéficier d'un coup de pouce de l'association. Alice Belaïdi, s'est régulièrement engagée par le passé. Elle qui a grandi dans un foyer modeste, se souvient qu'elle fut jadis, aidée par divers élans de solidarité : "Je viens d'un milieu très pauvre, mais j'ai eu des gens qui m'ont tendu la main dans ma vie. Ils m'ont notamment permis de prendre des cours de théâtre à Paris" raconte l'actrice.

Alors pour ne pas oublier et surtout, rendre la pareille, elle espère pouvoir mettre à profit sa notoriété dans des causes du genre : c'est ce qu'elle considère comme un devoir.

