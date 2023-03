Noël 2022 : Louis Bodin lit "Pourquoi les conifères sont-ils toujours verts ?"

Pour patienter jusqu'au 24 décembre, les grandes voix de RTL offrent chaque jour une histoire : des contes et légendes, des histoires de sapins, de père Noël et d'hiver.

En partenariat avec Albin Michel Jeunesse et Flammarion Jeunesse / Père Castor, RTL ouvre son calendrier de l'Avent. Toutes les signatures de RTL se sont mobilisées pour émerveiller les petits et les grands. Ces 24 histoires sont à retrouver dans le podcast Lis-moi une histoire et sur l'antenne de RTL.

Découvrez Pourquoi les conifères sont-ils toujours verts ?, de Crescence Bouvarel et Violaine Troffigué. D'après un conte scandinave Illustré par Crescence Bouvarel. L'histoire est lue par Louis Bodin, le monsieur météo à RTL et grand amoureux de la terre.

À partir de 3 ans.