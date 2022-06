Seconde Guerre mondiale : "On ne peut pas faire son deuil", confie sur RTL le dernier survivant d'Oradour-Sur-Glane

Le 10 juin 1944, à Oradour-sur-Glane près de Limoges, 643 civils français ont été massacrés par la Waffen-SS, marquant le plus grand massacre de civils de la Seconde Guerre mondiale. Robert Hébras, dernier survivant de ce massacre, était l'invité de RTL ce vendredi matin. Il publie avec sa petite-fille Agathe, un livre intitulé Le dernier témoin d’Oradour-sur-Glane paru chez Harper Collins. "C'est Agathe qui en avait pris la décision. Je souhaite que la mémoire persiste bien après moi", nous dit-il.

À bientôt 97 ans, "le temps ne fait pas son œuvre", raconte-t-il. "J'ai toujours la mémoire de ma famille et du drame. Tout le village a disparu, le lendemain vous êtes pratiquement seul, c'est quand même quelque chose de très dur à porter et je le porte depuis 78 ans", raconte Robert. "Je vivais ma vie d'adolescent, d'insouciance". Ce 10 juin 1944, Robert raconte qu'il "ne comprend pas ce qu'il se passe. À 14h, je vois passer des véhicules. Même le maire n'a pas réalisé", dit-il.

Ce n'est que le lendemain des fusillades qu'il découvre que sa mère et ses deux sœurs ne sont toujours pas revenues. "Le soir je suis confiant de retrouver toute ma famille. Hélas, mon père a pris sa bicyclette et quand il est arrivé à Oradour, il a vu ce qu'il s'était passé. C'est lui qui me l'a appris, ça a été un des moments les plus durs que j'ai vécu. On ne peut pas faire son deuil, ça fait 78 ans que je l'ai dans la tête".

