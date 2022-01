Se reconstruire après la perte d'un enfant

Stéphanie a perdu son fils de 19 ans il y a 2 ans. Elle a tenté de donner le change pendant un an puis a craqué. Aujourd'hui, elle se reconstruit petit à petit et tente de se recréer un tissu social. Malgré la volonté d'aller de l'avant certains moments sont plus difficiles à traverser pour Stéphanie.

Etienne a rencontré une femme dans un pays asiatique et s'est marié avec elle. Il s'est rendu compte a postériori, lorsqu'elle a demandé le divorce, que c'était un mariage gris. Etienne cherche une façon de ne pas souffrir de cette situation, quitte à se voiler un peu la face.

La belle-fille de Catherine vient de perdre son bébé à 8 mois de grossesse. Alors que tout allait bien, son cœur s'est arrêté soudainement. Catherine n'ose pas en parler à son fils et sa femme. Elle a peur d'attiser leur tristesse.

Marie a vécu deux dernières années très difficiles. Aujourd'hui, elle est en train de se battre contre son deuxième cancer du sein. Elle se fait opérer dans très peu de temps. Marie doit s'occuper de tout elle-même et manque de soutien affectif.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

Références citées :

- Association Phare Enfants-Parents : lutte contre le mal-être et la prévention du suicide des jeunes www.phare.pads.fr

Ligne d’écoute : 01.43.46.00.62 (lundi au vendredi 10h/17h)

-Numéro national de prévention du suicide : 3114 (24h/24 et 7j/7)

- "Foutez-vous la paix et commencez à vivre" de Fabrice Midal aux éditions Flammarion et Pocket

