Le deuil périnatal

publié le 29/11/2019 à 01:37

Dans "Parlons-Nous" entre 22h30 et 1h, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

Dans cette émission du 28 novembre 2019 :



La nièce de Patrick a 20 ans. Elle a été abandonnée par sa mère lorsqu'elle avait 2 ans. Écorchée vive, elle a eu une adolescence très chaotique. Patrick a toujours été son plus proche confident. Il y a un an, elle a accouché seule chez elle. Depuis, il semble que la maternité lui ai donné plus de stabilité. Patrick voudrait des conseils pour accompagner au mieux sa nièce.

Marie-Thérèse a perdu son mari il y a 5 ans. Depuis elle se sent délaissée par ses enfants. La seule personne qui est encore proche d'elle, c'est son petit-fils de 34 ans. Ce qu'elle déplore c'est qui lui demande très souvent de l'argent. D'ailleurs Marie-Thérèse n'a plus les moyens de lui en donner. Elle n'ose pas lui dire malgré sa situation financière.

Aimée a du faire une intervention médicale de grossesse au 7ème mois à cause d'anomalies génétiques. Pour se reconstruire, elle et son compagnon ont décidé de faire un livre à propos de leur première fille. Ils ne veulent pas cacher cet événement à leurs futurs enfants. Depuis un mois, Aimée est de nouveau enceinte. Elle se pose beaucoup de questions et voulait faire part de ses craintes.

D'autres histoires sont à retrouver tout au long de ce replay de "Parlons-Nous".



