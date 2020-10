Deuil d'un enfant : quand le temps s'arrête

publié le 23/10/2020 à 01:50

Marie vit une relation à distance avec un homme depuis 7 ans. Elle s'inquiète tellement pour lui que son inquiétude est en train de la submerger et de prendre le pas sur l'amour qu'elle a pour cet homme. Il semble que la perte brutale de son fils, il y a une vingtaine d'années, influence sa relation avec son compagnon.

Anne a aussi vécu ce drame et comprend la douleur de Marie.

Romain entretient un rapport difficile avec les réseaux sociaux. Il les utilise pour communiquer avec ses proches qu'il ne voit pas. Ses amis lui font remarquer qu'il est trop impatient, trop intrusif dans ses messages. Trop en attente. Romain se pose la question de totalement se déconnecter.

La compagne de Pascal a un fils de 17 ans. Ce dernier est déscolarisé, passe sa vie sur les jeux vidéos et est violent. Il terrorise toute la famille. Il en est venu au point de lever la main sur s amère. Pascal n'en peut plus de cette situation. Il ne souhaite pas trop intervenir car ce n'est pas son fils et qu'il ne veut pas envenimer la situation.

Johanna a deux petites filles de deux pères différents. Le premier était violent et le second l'a quitté lorsqu'elle est tombée enceinte. Aucun des deux pères ne cherche à connaitre sa fille. Mais l'ainée commence à poser des questions à Johanna à propos de l'absence de son père.



Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.



Pour nous contacter :

Si vous souhaitez, vous aussi, vous confier à Caroline Dublanche :

- appelez-nous au 09.69.39.10.11 (numéro non-surtaxé)

- envoyez-nous votre numéro de téléphone par SMS au 64900 code RTL ( 35ct/sms )

- écrivez-nous par mail sur parlonsnous@rtl.fr

- rejoignez-nous sur notre page Facebook