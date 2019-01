Saône-et-Loire : un fœtus retrouvé dans une poubelle

et AFP

publié le 06/01/2019 à 12:54

C'est un scénario sordide qui s'est déroulé en Saône-et-Loire. Vendredi 4 janvier, le fœtus d'un enfant probablement mort-né a été trouvé dans une poubelle à proximité du domicile de sa mère, a-t-on appris auprès du parquet de Mâcon, ce dimanche.



Une femme a été prise en charge à Chauffailles par les pompiers et des traces de placenta attestaient d'un accouchement récent, indique la procureure de permanence, confirmant une information du Journal de Saône-et-Loire. Peu après, un fœtus était trouvé dans une poubelle devant son domicile.

Le parquet a d'abord ouvert une enquête pour homicide mais les conclusions orales de l'autopsie semblent indiquer qu'il n'y a jamais eu d'air dans les poumons de l'enfant, donc que le fœtus serait mort-né et qu'il n'y a donc pas eu d'homicide. Le parquet attend désormais les conclusions définitives de l'autopsie et d'entendre la mère pour déterminer si des infractions ont été commises et décider de la suite à donner à l'enquête.