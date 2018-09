Peut-on réaliser des exploits sportifs à tout âge ?

publié le 06/09/2018 à 07:00

Course à pieds, badminton, athlétisme, escalade, danse, gym douce, natation... : 71 % des Français de plus de 50 ans pratiquent une activité physique, au moins une fois par semaine. Si le sport permet aux plus de 65 ans de rester en forme et de mieux vieillir (souplesse, endurance, mobilité...), il a aussi une influence bénéfique sur le bien-être psychique. Quel est le secret des seniors sportifs de haut niveau ? L'âge est-il un frein aux prouesses ? Faut-il avoir fait du sport toute sa vie pour accomplir un exploit ?

Invités

- Anne Vaisman, Rédactrice en chef Maxi, partenaire de l'émission

- Dr Laurent Uzan, Medecin du Sport et Cardiologue du Sport à la Clinique du Sport à Paris. S'occupe des bilans médicaux de sportifs professionnels et amateurs de 15 à 90 ans.



Vous souhaitez témoigner ?

Vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ou ici).