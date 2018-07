Quel sport est fait pour vous ?

publié le 27/03/2018 à 07:00

48 % des Français pratiquent une activité physique ou sportive. Si certains de ceux qui s'abstiennent de faire de l'exercice n'ont pas l'âme sportive, d'autres ne parviennent pas à trouver le sport adéquat. Afin de s’entraîner régulièrement, il est en effet essentiel d'allier le plaisir à l'effort. De nombreuses options restent méconnues et peuvent répondre à nos attentes et besoins. En salle, à l'extérieur, individuellement, en groupe... : comment trouver le sport qui nous correspond en fonction de nos goûts, de notre physique et de nos soucis de santé ?

Invités

- Thierry Bredel, coach sportif

- Stéphanie Merle, professeur de sports, Directrice Technique Adjointe à la Fédération Française Sports pour Tous, ancienne membre de l’équipe de France féminine de basket Handisport.

- Fabienne Broucaret, journaliste et créatrice du site- www.myhappyjob.fr, auteur de A vos baskets toutes ! (Editions Michalon)

A vos baskets toutes

