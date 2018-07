et AFP

publié le 23/02/2018

À la veille de l'ouverture du Salon de l'agriculture, 69% des personnes interrogées jugent le chef de l'État "plutôt éloigné" des préoccupations de la France rurale, contre 30% d'un avis contraire, selon un sondage Odoxa publié ce vendredi 23 février.. Jean-Luc Mélenchon fait légèrement mieux en la matière avec 36% de réponses positives, mais 15% seulement des Français interrogés considèrent Laurent Wauquiez "plutôt proche" des préoccupations du monde rural, selon cette enquête avec Dentsu consulting pour Le Figaro et France Info.



Par ailleurs, deux Français sur trois (65%) ne font pas confiance à Emmanuel Macron et au gouvernement pour "mener une bonne politique agricole", contre 34% d'un avis opposé. Et une proportion semblable (66%) ne leur fait pas confiance pour "permettre aux agriculteurs de vivre dignement de leur travail", contre 33% d'un avis contraire.

Une bonne opinion des agriculteurs

À l'opposé, les agriculteurs jouissent pour leur part d'une grande popularité auprès des Français : 88% des personnes interrogées ont une "bonne opinion" d'eux et seuls 12% sont d'un avis opposé. Une popularité qui n'exclut pas quelques réserves : si 95% des Français considèrent que les agriculteurs "sont utiles au pays", ils sont 79% à penser qu'ils "utilisent trop de pesticides".

Enfin, pour 41% des personnes interrogées, les agriculteurs sont "trop subventionnés" et 17% seulement estiment qu'ils "sont justement rétribués par la grande distribution".