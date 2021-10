Rupture :"J'ai peur de craquer et de rappeler mon ex"

Alain souffre de neuropathie depuis plusieurs années. Sa maladie s'accélère et l'empêche de plus en plus de bouger. Il a l'impression de devenir "un boulet" pour sa famille et plus particulièrement pour sa femme.



Daniel est marié depuis de nombreuses années. Il y a 12 ans, il a eu un coup de foudre pour une femme. Rien ne s'est passé entre eux et sa femme a été mise au courant de ses sentiments. Malgré tout ce temps, Daniel pense toujours un peu à elle.

Christine est née dans le contexte de la seconde guerre mondiale. Et son histoire est parsemée de zones d'ombres. Son âge avançant, l'histoire de ses origines devient de plus en plus pesante.

Laurence a rompu plusieurs fois avec sa compagne ces derniers mois. Elle souhaite que cette fois-ci soit la bonne. Elle a décidé de tout bloquer et de ne plus lui parler. Elle sait que sa compagne lui fait du mal et que cette relation se soldera par un échec. Seulement, Laurence a peur de replonger car elle a peur de la solitude.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

