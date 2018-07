RTL en direct du Mondial de l'Automobile 2016

publié le 30/09/2016 à 18:05

Une fois n'est pas coutume, RTL vous donne rendez-vous du coté de la porte de Versailles pour assister à ses émissions en direct du Mondial de l'Automobile.

Information, divertissement, la station de la rue Bayard vous propose vos programmes favoris présentés depuis un espace dédié à RTL et accessible au public.

Pour nous retrouver, il vous suffit de vous rendre à l'espace Paris Expo, porte de Versailles, Pavillon 2.2, Allée A - Stand 303.

Découvrez toutes vos émissions depuis le Mondial de L'Automobile :



Jeudi 29 septembre

De 20h à 22h, Sidonie Bonnec et Thomas Hugues vous présentent La Curiosité est un Vilain Défaut.

Un autre duo prend la relève de 22h à 23h, il s'agit d'Agnès Bonfillon et Christophe Pacaud pour RTL Grand Soir.

Samedi 1er octobre

Retrouvez Vincent Perrot et son rendez-vous musical, Stop ou Encore de 10h15 à 11h30.

Bernard Poirette lui succède de 12h30 à 13h30 pour Le Journal Inattendu. Il recevra Didier Leroy, vice-président de Toyota.

Dimanche 2 octobre

On remet ça avec Vincent Perrot et Stop ou Encore le dimanche de 10h15 à 11h30 et l'après-midi de 15h à 16h, Eric Jean-Jean vous propose un autre rendez-vous musical, 100% Live.



Mardi 4 octobre

De 12h30 à 14h, Christelle Rebière et Vincent Parizot vous donnent rendez-vous pour la tranche information de la mi-journée, RTL Midi et Les Auditeurs ont la Parole.



Mercredi 5 octobre

Retrouvez Jacques Pradel et son équipe de 14h à 15h pour revenir sur une grande affaire criminelle dans L'Heure du Crime, celle l'attentat du petit Clamart. L'Historien, Jean-Noel Jeanneney sera l'invité de cette émission.



Jeudi 6 octobre

Marc-Olivier Fogiel vous présente à son tour une tranche d'informations, celle de RTL Soir suivi de On Refait le Monde de 18h à 20h.



Vendredi 7 octobre

De 9h30 à 11h, Julien Courbet et toute l'équipe de Ça peut vous Arriver viendront en aide aux auditeurs et tenteront de résoudre leurs problèmes en direct.



Samedi 8 octobre

Vincent Perrot revient de 10h15 à 11h30 avec Stop ou Encore.

À partir de 18h et jusqu'à 18h30, Philippe Robuchon vous présentera toute l'actualité du jour dans RTL Soir.



Dimanche 9 octobre

Fidèle au poste, Vincent Perrot vous attend dans Stop ou Encore de 10h15 à 11h30.



Lundi 10 octobre

Stéphane Bern et ses fidèles chroniqueurs vous donnent rendez-vous de 11h à 12h30 pour À La Bonne Heure ! Michel Cymes sera l'invité du jour.

Mardi 11 octobre

Toute l'équipe d'On est fait pour s'entendre et Flavie Flament seront également de la partie. Coup d'envoi de l'émission, 15h jusqu'à 16h.



Mercredi 12 octobre

Notre duo de la tranche d'informations de la mi-journée, Christelle Rebière - Vincent Parizot, sera à la présentation de RTL Midi et Les Auditeurs ont la Parole, de 12h30 à 14h.



Dimanche 16 octobre

Retrouvez Eric Jean-Jean pour notre dernier rendez-vous depuis la porte de Versailles. De 15h à 16h, retrouvez-le dans 100% Live.

