Mondial de l'Auto de Paris : Peugeot lance son offensive sur les SUV

publié le 30/09/2016 à 07:06

Le Mondial de l'Automobile a ouvert ses portes jeudi 29 septembre aux professionnels avec un festival de nouveautés et de prototypes. PSA a présente la nouvelle petite Citroën C3, mais aussi deux modèles de 4x4 urbains. D'un côté, le 3008, avec une version plus baroudeuse de son modèle star lancé il y a huit ans et qui s'est vendu à près d'un million d'exemplaires. La voiture est plus grande de 8 centimètres : il atteint désormais les 4,45 mètres. C'est un très bon point pour les familles.



À l'intérieur, c'est un bond technologique. Plus de facilité pour les connexions avec les smartphones, par exemple, et de nombreuses aides à la conduite, comme le freinage d'urgence automatique ou la reconnaissance des panneaux de signalisation. Le coffre, lui aussi, gagne en volume. Séduisant, pour un prix qui démarre à 25.900 euros. Bon point, car en disposant de pas mal de technologies en plus, il reste au même prix. Ce 3008 sera disponible le 14 octobre prochain.

Le nouveau 5008 de Peugeot présenté lors de la journée presse du Mondial de l'Auto de Paris, le 29 septembre 2016 Crédit : SIPA

Peugeot a pensé aussi aux grandes familles avec son nouveau 5008. Fini le monospace, il devient SUV. Il offre des airs de faux 4X4, tout en gardant son atout l'espace. Il possède deux gros atout : une version 7 places et une super modularité. Ainsi grande première sur le segment : tous les sièges arrière indépendants peuvent se baisser, en quelques secondes. Cela permet un chargement à plat, pour y placer un long meuble par exemple.

Petit bonus : il y a aussi un hayon à ouverture électrique. Pratique pour ouvrir le coffre quand on a les bras chargés. Ce 5008 sera lancé au premier trimestre 2017 pour un prix pas encore communiqué.



Au total avec ce 3008 et ce 5008, Peugeot va lancer pas moins de cinq SUV en moins d'un an pour répondre à la demande du marché. Les ventes de ce segment ont encore grimpé de plus de 20% depuis le début de l'année en France et dans le monde.