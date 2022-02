RTL au Salon de l'Agriculture : le programme de vos émissions sur place

À l'occasion du Salon de l'Agriculture, RTL se délocalise. Du samedi 26 février au dimanche 6 mars, retrouvez les journalistes de votre radio depuis la Porte de Versailles-Pavillon 2.2, sur le Stand "fruits et légumes frais", pour dix-sept émissions au cœur de la ferme géante afin de vous faire vivre l'effervescence de l'un des événements les plus populaires de France.

Virginie Garin, cheffe du service Qualité de la vie de RTL, sera présente en permanence sur place pour sillonner les allées du Salon, aller à la rencontre des exposants et rendre compte, à travers ses reportages, de l’actualité et de l’ambiance Porte de Versailles. Par ailleurs, en cette année d’élection présidentielle, le service politique de RTL suivra tous les candidats pendant leur déplacement sur le Salon.

Voici le programme des émissions qui seront assurées en direct depuis la Porte de Versailles pendant ces neuf jours.

Samedi 26 février

De 10h15 à 11h30, toute l'équipe de RTL Vous Régale part à la rencontre des producteurs pour vous faire découvrir les produits du terroir et le patrimoine gastronomique français de nos régions.

Dimanche 27 février

Retrouvez Éric Jean-Jean de 10h15 à 12h pour l'émission Stop ou encore, durant laquelle vous prendrez les commandes de la programmation musicale.

Mardi 1er mars

Dans RTL midi, de 12h30 à 13h, Amandine Bégot et Pascal Praud dresseront le panorama complet de l'actualité de la mi-journée et accueilleront deux acteurs du monde agricole.

Vous pourrez également poser vos questions en direct et réagir au 32 10 sur l'actualité du Salon International de l'Agriculture de 13h à 14h30 dans Les auditeurs ont la parole avec Pascal Praud.

Vous retrouverez ensuite, de 14h30 à 15h30, Jean-Alphonse Richard pour L'heure du crime.

Mercredi 2 mars

De 21h à 22h, Bénabar sera l'invité exceptionnel d'Éric Jean-Jean dans Bonus Track. Le chanteur reviendra pour l'occasion sur l'ensemble de sa carrière.

Jeudi 3 mars

Jean-Alphonse Richard sera de retour à la Porte de Versailles de 14h30 à 15h30 pour un nouveau numéro de L'heure du crime.



Il sera suivi par Flavie Flament et son invitée Virginie Garin de 20h à 21h. Dans Jour J, elles vous feront revivre l'histoire du salon de l'Agriculture, qui séduit des milliers de visiteurs chaque année depuis son ouverture le 9 mars 1964 et qui est devenu un rendez-vous incontournable pour les politiques au fil des années.



Éric Jean-Jean reprendra ensuite les commandes de 21h à 22h pour un nouveau Bonus Track, durant lequel vous pourrez découvrir tous les secrets de vos chansons préférées.

Vendredi 4 mars

Julien Courbet se baladera dans les allées du salon de l'Agriculture de 9h30 et 12h30 pour Ca peut vous arriver. Il échangera avec les exposants et vous aidera à résoudre vos problèmes avec humour et bienveillance.



De 18h à 19h, vous pourrez décoder l'actualité du jour avec Julien Sellier dans RTL soir / On refait le monde.



Puis Amandine Bégot et la rédaction de RTL (Ils) refont la France de 19h à 20h.

Samedi 5 mars

Toute l'équipe de RTL vous régale revient de 10h15 à 11h30 pour un nouveau samedi au salon de l'agriculture, toujours pour partir à la rencontre des producteurs et vous faire découvrir le patrimoine gastronomique de nos régions.



De 11h30 à 12h30, retrouvez Jade et Éric Dussart pour On refait la télé. Ils retraceront l'actualité du petit écran avec leur invitée, Évelyne Dhéliat.



Comme tous les samedis, Ophélie Meunier présentera Le journal inattendu de 12h30 à 13h30. À ses côtés, Édouard Bergeon, mais aussi la cuisinière Nathalie George et deux agricultrices.

Dimanche 6 mars

Prenez les commandes de la programmation musicale de RTL de 10h15 à 12h dans Stop ou encore avec Éric Jean-Jean.



Ces neuf jours au salon de l'Agriculture se termineront avec Bruno Guillon qui présentera Le bon dimanche show de 14h à 15h30, en compagnie de Jamy Gourmaud.