et AFP

publié le 30/04/2021 à 22:11

Des néo-nazis dans la police britannique. Un policier a été condamné à 4 ans et 4 mois de prison vendredi 30 avril pour appartenance à un groupe néo-nazi, une première en Grande Bretagne.



Benjamin Hannam, 22 ans, avait été reconnu coupable par la cour de l'Old Bailey d'appartenance à l'organisation néonazie "National Action", liée au terrorisme d'extrême droite et interdite en 2016. Il a aussi été condamné pour avoir menti lors de sa candidature et pour possession de documents concernant des combats au couteau et des engins explosifs.

"Hannam a rejoint et s'est impliqué dans une organisation terroriste de droite, dont les opinions sont à l'opposé des valeurs de la police. Il a ensuite menti sur ses liens passés avec ce groupe lorsqu'il a postulé pour devenir policier. Son passé l'a rattrapé lorsqu'il a été identifié dans le cadre d'une enquête plus large", a déclaré le commandant Smith dans un communiqué. Benjamin Hannam avait été arrêté dès 2020, mais n'a été licencié pour faute grave que la semaine dernière.

Il travaillait comme policier stagiaire à la Metropolitan Police depuis près de deux ans quand il a été découvert dans une base de données d'utilisateurs d'un forum de discussion lié à l'extrême droite, soulevant des questions sur les contrôles de sécurité lors des recrutements au sein de la plus grande force de police du pays. "Vous avez porté atteinte à la confiance du public dans la police par vos tromperies", a déclaré vendredi le juge Anthony Leonard. En France, une enquête de Médiapart publiée en mars avait mis en lumière la participation d'une cinquantaine de militaires à des activités néonazies.