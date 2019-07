publié le 25/07/2019 à 06:59

Dans plusieurs secteurs du Roussillon, importante région touristique et agricole, l'eau pourrait devenir impropre à la consommation. L'eau de mer pourrait polluer les nappes phréatiques si elles continuent de baisser.

Ce sont les nappes profondes d'où provient l'eau potable qui suscitent des inquiétudes. Des intrusions marines ont déjà été constatées dans la région de Toulon (Var), dans le Cotentin (Manche) et le département du Nord. "Un des risques les plus importants se situe sur la bordure côtière nord, sur la bande littorale", indique Nicolas Rasson, chef du service eau et risque de la Direction départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales.

Ce dernier explique que si le niveau des nappes continue de baisser et devient plus bas que celui du niveau de la mer, il pourrait alors y avoir dispersion de l'eau salée dans l'eau douce qui serait ainsi polluée.

Surexploitation des nappes

Le problème vient de la surexploitation des nappes avec, entre autres, les projets d'urbanisation et les besoins supplémentaires du fait de l'arrivée des touristes. "Si on continue, nous allons avoir des problèmes de salinisation. Il y a déjà des points où l'on a constaté une salinisation anormale des nappes profondes : à Torreilles et à Sainte-Marie-la-Mer", affirme l'hydrogéologue Henri Got, "où toute la nappe du secteur peut être affectée d'ici à cinq ans".

Du côté de la préfecture, on confirme que "le cumul des pluies depuis le début de l'année est en dessous des normales pour le 1er semestre, avec un déficit pluviométrique de l'ordre de 90%, par rapport à la normale". Le niveau des nappes est à son "seuil d'alerte et de crise" dans le secteur Aspres-Réart. Ceuli de la bordure côtières Nord "aux seuils de vigilance et de crise, notamment à Torreilles".

Mesures de restriction

Cette situation très tendue a poussé les services de l'État à prendre de nouvelles mesures de restrictions. Les habitants sont appelés à réduire au strict nécessaire l'usage de l'eau. Le remplissage des piscines et des plans d'eau est interdit, comme le nettoyage des voiries, l'arrosage des pelouses et des espaces verts et des stades de 8 à 20h.



Les prélèvements pour l'arrosage agricole sont réduits de 50% pour les secteurs classés en alerte renforcée. Ces mesures sont prolongées jusqu'au 31 août.



Ce phénomène s'était déjà produit dans le département pendant la Seconde Guerre mondiale sur les nappes superficielles. Un exploitant agricole voulait faire des rizières à côté de Saint-Laurent-de-la-Salanque et avait pompé énormément d'eau dans les nappes superficielles, à 20 mètres de profondeur. Elles avaient alors été polluées par l'eau de mer.