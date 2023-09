Roch Achana : que célèbrent les juifs lors de cette fête religieuse ?

Roch Achana, également connu sous le nom de Rosh Hashanah, est une fête juive qui marque le début de l'année dans le calendrier hébraïque. C'est un moment de réflexion, de prière et de renouveau spirituel pour les juifs du monde entier.

Roch Achana signifie littéralement "tête de l'année" en hébreu, et c'est précisément ce que cette fête représente. Contrairement au Nouvel An civil, qui est souvent associé à des festivités et des feux d'artifice, Roch Achana est une période de réflexion profonde et de retour sur soi. Elle tombe au début du mois de Tishri, qui correspond généralement à septembre ou octobre dans le calendrier grégorien.

Roch Achana est le début d'une période de dix jours appelée "Les Jours redoutables" ou "Aseret Yemei Teshuva", qui culmine avec Yom Kippour, le Jour du Grand Pardon. C'est un moment où les juifs sont encouragés à se repentir sincèrement, à réfléchir sur leurs actions passées et à chercher la réconciliation avec Dieu.

Il existe trois grandes traditions de Roch Achana. La première : sonner du Shofar, une corne de bélier courbée. Ce son est entendu à plusieurs reprises pendant les services religieux de la fête et symbolise le réveil spirituel et l'appel à la repentance. Ensuite, il convient de partager des repas festifs en famille. Des aliments symboliques tels que des pommes trempées dans du miel, représentant la douceur de la nouvelle année, et du pain en forme de couronne, symbolisant la royauté divine, y sont dégustés. Enfin, qui dit religion dit prière et confession. Roch Achana est aussi un moment de prière intense, au cours duquel les fidèles demandent pardon pour leurs péchés de l'année précédente et font des vœux pour l'année à venir.