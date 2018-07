Retour sur l'affaire David Hamilton, un photographe controversé

et Eléanor Douet

Le photographe britannique David Hamilton a été retrouvé mort le 25 novembre au soir dans son appartement du 6e arrondissement de Paris. Son nom avait commencé à circuler sur les réseaux sociaux peu après la publication de La Consolation, le livre de Flavie Flament, dans lequel elle explique avoir été violée par un photographe "mondialement connu", sans divulguer son identité. C'est dans un entretien accordé à l'hebdomadaire l'Obs, le 18 novembre dernier, que Flavie Flament a confirmé que David Hamilton est bien celui qui l'a violé quand elle avait 13 ans, au Cap d'Agde. D'autres femmes se sont alors exprimées, accusant elles aussi le photographe.



Par ailleurs, la ministre des Familles, de l’Enfance et des Droits des femmes, Laurence Rossignol, annonçait le 22 novembre sur RTL avoir confié une mission de consensus à Flavie Flament. Laurence Rossignol a proposé à l'animatrice de réfléchir à l'allongement ou non du délai de prescription pour les jeunes filles mineures victimes de viol. Mardi 22 novembre, David Hamilton avait annoncé son intention de déposer plainte pour diffamation à la suite des accusations. "Je suis innocent et doit être considéré comme tel" avait-il déclaré dans un communiqué.