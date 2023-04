REPORTAGE - Oise : Yves Calvi, vous fait découvrir la forêt de Compiègne

TOURISME - Les destinations préférées d'Amandine Bégot et Yves Calvi

Quand on pense vacances, on a souvent en tête la plage, le bruit des vagues, le sable chaud... Bref le décor idéal pour se prélasser. Mais si vous profitiez plutôt votre temps libre à arpenter les bois ? Yves Calvi vous emmène en Hauts-de-France découvrir la forêt de Compiègne (Oise). "Elle est extraordinaire cette forêt, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'être au Moyen Âge", commence le présentateur qui recommande de visiter Saint-Jean-aux-Bois, un village caché dans la forêt. "On arrive à côté d'une église du XIIe siècle qui est absolument sublime, c'est le style roman, ça a un charme fou", ajoute-t-il.

En plus d'être apaisante, la forêt de Compiègne regroupe un grand nombre d'espèces d'animaux. "Il y a un côté sauvage qui est absolument extraordinaire et on y croise beaucoup d'animaux en liberté", indique Yves Calvi.

En été comme en hiver, la forêt de Compiègne offre un large panel de promenades ou de randonnées. "Ça a infiniment de charme et c'est à une heure de Paris donc je trouve qu'il y a des avantages", conclut le journaliste.

