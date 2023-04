Le petit coin secret d'Éric Jean-Jean, c'est Gujan-Mestras. "C'est une ville un peu avant Arcachon, où il y a le port de pêche et un parc à huîtres, avec une jetée très mignonne, qui se lance sur le bassin", décrit-il. Surtout, c'est à Gujan-Mestras que l'on trouve les "cabanes de pêcheurs où l'on déguste les meilleures huîtres pour moins de dix euros", selon Éric Jean-Jean. Et il le promet : "C'est délicieux, c'est magique !"

Pour s'y rendre, l'animateur conseille de vérifier la marée et d'y aller en fin de journée. "Au moment où le soleil est en train de se coucher, l'eau se colore d'une jolie couleur dorée et c'est à la fois féerique et apaisant", promet-il. Surtout, Gujan-Mestras est une destination familiale, où les enfants pourront profiter de l'océan et des pistes cyclables. "Vous pouvez partir du village, puis longer la voie ferrée pour vous rendre à Arcachon, conseille l'animateur. C'est un peu sportif, mais très chouette pour prendre un bon bol d'iode !"

Une destination "magique" en un mot.

Sondage Votez pour votre destination favorite, parmi celles choisies par les grandes voix de RTL : * Lyon

Verdon

Nice

Saint-Raphaël

Noirmoutier

Côte d'Opale

Mont Cenis

Sologne

Porquerolles

Saint-Rémy-de-Provence

Aveyron

Gujan-Mestras

Compiègne Voter

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info