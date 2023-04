REPORTAGE : Cyril Lignac vous fait découvrir l'Aveyron

Crédit : PATRICE THEBAULT / ONLY FRANCE / ONLY FRANCE VIA AFP

Envie de couper le temps d'une escapade en France ? Cyril Lignac vous fait découvrir l'Aveyron et plus particulièrement l'Aubrac. "L'Aubrac pour situer, ce sont des plaines à perte de vue, des champs où il y a les bœufs de race Aubrac sur les hauteurs de l'Aveyron juste après Laguiole", indique-t-il pour commencer.

Là-bas, vous pourrez profiter du plat emblématique du plateau de l'Aubrac : l'aligot. "C'est une purée de pommes de terre que l'on mange avec de la tomme. Et donc le buron, c'est un endroit où on fabriquait le fromage à l'époque. Ce buron fabrique le fromage, sert à manger, fait l'aligot au chaudron ou au feu de bois, grille les saucisses. C'est vraiment le traditionnel buron comme il en existe quasiment plus", poursuit le chef.

Hormis la richesse gastronomique de la région, c'est aussi l'occasion de profiter du grand air, de bonnes ondes et de vert à perte de vue. "Dans cette société où tout va trop vite, c'est fantastique de se retrouver un peu sur les plaines de l'Aubrac, sur ce grand plateau où on voit les vaches. Ces belles bêtes Aubrac avec les yeux noirs et des grandes cornes. Et à la fois, on mange la tradition avec les saucisses, les côtes de bœufs de l'Aubrac", présente Cyril Lignac.



