REPORTAGE - Aubigny-sur-Nère : Lorànt Deutsch vous fait découvrir le nord du Cher

Lorànt Deutsch vous emmène aujourd'hui en Sologne, à Aubigny-sur-Nère. Fierté du pays berrichon, la cité d'Aubigny-sur-Nère possède un patrimoine exceptionnel. "C'est une année très importante pour la ville d'Aubigny, figurez-vous que ce sont les 600 ans des fêtes écossaises", commence l'animateur d'Entrez Dans L'Histoire.

Située entre le Berry et la Sologne, Aubigny-sur-Nère est une petite cité de caractère qui renferme en son sein un riche passé. "Il faut savoir qu'au sortir de la guerre de 100 ans, les Français de Charles VII malgré Jeanne D'arc sortent pas mal déplumés et pour remercier notamment les écossais, ennemis des Anglais, le roi Charles VII va leur faire plein de donations", raconte-t-il.

En se perdant dans la ville d'Aubigny, il est possible de découvrir des villages, parmi les plus beaux de France. "C'est une ville médiévale comme on les aime avec encore ce petit noyau, cette petite olive médiévale ceinturée par ses remparts encore bien visibles, avec des fossés, des douves, des donjons. Et surtout, il y a le château des Stuarts", poursuit-il.

À pied ou à vélo, Aubigny est une terre de découvertes. "C'est une ville qu'on peut découvrir assez facilement donc si les enfants se lassent, rassurez-vous ça ne va pas durer longtemps. Vous avez l'étang du puits. Je vous le recommande, c'est un étang immense où il y a un super aquaplouf", conseille le chroniqueur.



