publié le 25/08/2018 à 08:55

Adieu, les couchers de soleil sur la plage... Bonjour, les couchers de bonne heure à la maison. Les vacances d'été touchent à leur fin pour la plupart des Français. Pour certains, la reprise est un moment réjouissant : selon un sondage Harris interactive réalisé en 2017, un quart des Français se disent "soulagés et pressés de passer à autre chose après les vacances".



Mais pour les autres, la perspective de la reprise n'est pas forcément des plus réjouissantes. Retour à la routine, aux transports en commun bondés, au stress des deadlines et aux réveils forcés... la reprise de l'activité professionnelle s'accompagne souvent d'un petit coup de blues.

Les symptômes de cette déprime passagère sont nombreux : ventre noué par le stress, mélancolie, fatigue, difficulté à se concentrer... Il existe pourtant des moyens simples pour gérer ce moment difficile et reprendre son activité en toute sérénité.

1 - Mettez un réveil pour vous recaler en douceur

Pendant les vacances, on a tendance à se décaler : on se couche et on se lève plus tard, on déjeune très tard... Pour ne pas brusquer votre horloge biologique avec un réveil à 6 heures le jour de la reprise, recalez-vous progressivement : mettez d'abord un réveil à 10 heures, puis reculez l'heure d'une demi-heure chaque jour. Si vous préférez vous réveiller de manière naturelle, ne fermez pas vos volets : vous vous réveillerez progressivement avec la lumière du jour.



2 - Reprenez votre routine du soir

Vous aimeriez vous coucher tôt mais craignez de ne pas réussir à vous endormir ? Reprenez vos habitudes en douceur : prenez vos repas à heures fixes et évitez de diner trop tard pour aider votre horloge biologique à se resynchroniser. Avant de vous coucher, évitez les écrans et privilégiez des activités calmes (lecture, tisane...). Cela vous permettra de vous endormir plus facilement.



3 - Ne succombez pas à la tentation de regarder vos mails

À la fin des vacances, il peut être tentant de jeter un coup d'oeil à sa boîte mail professionnelle. Mais soyez vigilant : cela risque de vous stresser inutilement. Si vous tenez à vous rebrancher sereinement avec le travail, vous pouvez toujours passer un coup de fil à vos collègues "pour se renseigner sur l'atmosphère qui règne au bureau", conseille ainsi Patrick Amar, interrogé par le magazine Psychologies.



4 - Recréez du lien avec vos collègues dès la reprise

Si vous craignez le blues du retour au travail, ne vous isolez pas le jour de votre retour au travail : ce serait le meilleur moyen de broyer du noir. Partagez plutôt vos sentiments avec vos collègues lors du repas ou de la pause café. Vous vous rendrez compte que vous n'êtes sûrement pas seul à ressentir la même chose.



5 - N'essayez pas d'en faire trop dès le premier jour

Soyez-en persuadé : vous ne pourrez pas traiter tous vos dossiers, mails et demandes de réunion dès le premier jour de reprise. Afin d'éviter de vous sentir débordé, préparez plutôt votre reprise en dressant une petite liste de choses à faire. N'hésitez pas à aller faire un point informel avec votre supérieur, afin d'évoquer en douceur les projets à venir.



6 - Continuer à profiter des activités estivales

Un petit verre en terrasse, de longues balades à la campagne le weekend... Même si le travail a repris, rien ne vous empêche de continuer à profiter des beaux jours. Cette attitude vous permettra de prolonger le bien-être et la détente ressentis pendant les congés.