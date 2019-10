publié le 30/09/2019 à 17:44

C'est un appel au don un peu particulier, mais qui revient pourtant régulièrement. Le lactarium de Rennes appelle les jeunes mamans à donner leur lait. Les réserves du lactarium, chargé de collecter, préparer, traiter et distribuer du lait humain, sont au plus bas. Ce lait sert notamment à nourrir les enfants nés prématurément ou des bébés ayant des affections particulières.



Les femmes ayant eu un enfant il y a un moins d'un an sont éligibles au don. Il faut pour cela qu'elles produisent plus de lait qu'elles n'en n'ont besoin pour leur propre enfant, qu'elles ne boivent pas, ne fument pas, n'aient pas de conduites sexuelles à risque, ni aient eu de transfusions sanguines ces deux dernières années.

Il est possible d'apporter son lait à l'hôpital, ou celui-ci peut-être collecté directement à la maison. Si des femmes sont intéressées par ce don, il est possible de joindre le lactarium de Rennes au 02.99.26.58.49 (du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30) ou d'écrire à infantile.dietetique@chu-rennes.fr.



Les dons de lait sont régulièrement insuffisants en France, selon l'Association des lactariums de France. Il existe une trentaine de lactariums en France, et le don est possible dans la moitié d'entre eux. La liste de ces établissements est disponible en ligne.