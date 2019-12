publié le 29/12/2019 à 01:29

C'est à force d'explorations de nouveaux territoires que le ver plat s'est introduit progressivement depuis le XVIIIe en Europe. Les plathelminthes, de leur vrai nom, ont d'abord colonisé l'Angleterre, puis le sol français, selon le Parisien.

Grâce au transport de nombreuses plantes exotiques en Grande-Bretagne, les petites bêtes ont pu se développer sur ce territoire. Mais désormais, c'est en Bretagne qu'elles ont trouvé refuge, là où le climat est le plus agréable et propice pour elles.

"On trouve particulièrement trois espèces sur le territoire français qui sont très présentes dans tous les départements bretons, et notamment le Finistère, son humidité ambiante et son sol, qui ne gèle pas vraiment, leur étant favorable", explique au quotidien Jean-Lou Justine, parasitologiste et zoologiste au Muséum national d'histoire naturelle (MNHN), à Paris.

La première espèce est la plus courante : l'Obama nungara. Très plate, sa couleur va de l'orange au marron noir. La seconde, rayée jaune, est la Cenoplaca Bicolore et la troisième se nomme la Parakontikia Ventrolineata, c'est une petite espèce noire.

Jean-Lou Justine l'assure "les plathelminthes n'ont rien à faire là et font clairement du mal à notre écosystème". Alors, dans le cadre de son travail, le chercheur a invité les citoyens à prendre une photo nette du ver plat, donner le nom de sa commune pour géolocaliser, envoyer le cliché et écraser le ver.