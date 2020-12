Rendez-vous chez le gynéco, une épreuve à surmonter

publié le 04/12/2020 à 01:33

Cyril a 37 ans et prend de la cocaïne depuis qu'il a 24 ans. Il a réussi à arrêter lorsqu'il était en couple avec son ex. Mais lorsqu'il a replongé, elle l'a quitté car cela ne devenait plus supportable.

Lucas est en instance de divorce depuis 1 an et demi. Il ne voit plus ses plus jeunes enfants. Il semble que la femme de Lucas leur parle de lui en mal. De plus, elle dépense beaucoup d'argent en achat compulsifs. Lucas souhaiterait reprendre contact avec ses enfants.

Stéphane vit à la campagne. A 29 ans, il a énormément de difficulté à faire des rencontres sérieuses. Il se pose la question du changement de région car il se sent trop seul.

Nelly doit absolument passer des examens médicaux mais elle en a très peur. En particulier les examens gynécologiques. Elle est tellement bloquée qu'elle ne s'y rend pas malgré la douleur.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.



