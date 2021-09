Rencontre : la pression du premier rendez-vous

Joséphine a rencontré cet été un homme sur un site de rencontre. C'est la première fois de sa vie qu'elle a vécu un coup de foudre. Après avoir passé le mois d'août sur un petit nuage, cet homme s'est montré très décevant vis-à-vis de Joséphine.

Isabelle vit d'importants épisodes dépressifs depuis son adolescence. Cela s'est calmé lorsqu'elle s'est éloignée de ses parents. Puis elle a fait des rechutes lorsqu'elle a eu ses enfants ou lorsqu'elle est dépassée par le travail. Devant une émission consacrée aux personnes à haut potentiel intellectuel, son mari a eu l'impression de la retrouver dans les symptômes. Isabelle a été troublée. Serait-ce l'origine de son mal-être ?

Michele est actif sur les applications de rencontre depuis plusieurs années. Seulement, il n'y a jamais de suite à ses premiers rendez-vous. Il a tenté d'être lui-même, puis de jouer celui qu'il n'est pas. Ces échecs sont de plus en plus durs à supporter et entament sa confiance en lui.

Jess est un artiste très passionné. Il s'était épris d'une jeune femme qu'il considérait comme sa muse. Il a accusé le coup lorsque cette relation s'est terminée. Mais aujourd'hui, il souhaite revivre sa vie sentimentale comme il l'a toujours fait, passionnément.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

