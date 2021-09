Religions : "On assiste à une érosion", selon le philosophe Frédéric Lenoir

Crédit : Jeanne Mercier / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

49% des Français disent croire en Dieu, c'est sept points de moins en dix ans, selon un sondage d'Ifop. Frédéric Lenoir, écrivain et philosophe spécialisé dans les questions religieuses, étudie l'évolution de la foi en France depuis des dizaines d'années. Pour lui, "on assiste à une lente et progressive érosion de la religion dans toutes les sociétés européennes", en particulier de la chrétienté.

Toutefois, il souhaite apporter une nuance à ce nouveau sondage. "En fait, que mettre derrière le mot Dieu ?", s'interroge-t-il. Il ajoute : "beaucoup de gens ne croient pas en le Dieu de la Bible mais croient en une énergie, une force, un divin personnel...". La quête de sens reste donc centrale dans notre société.

De plus, le phénomène de déclin des religions est une exception européenne pour le philosophe. Les chiffres ne sont pas du tout comparable aux États-Unis par exemple. Il existe également des moments où les Français ressentent encore le besoin de se rapprocher de la religion. "Le deuil est un moment où les gens ont besoin d'un rituel car il traite de la grande question de la vie après la mort, et cela perdurera", déclare Frédéric Lenoir.