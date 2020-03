Mon fils et sa famille vivent chez moi

publié le 31/03/2020 à 01:48

Sandra est sortie avec un homme pendant près de 3 ans. C'est un séducteur. Elle a décidé de rompre il y a quelques mois. Début mars, il lui a tout de même proposé de passer le week-end dans sa résidence secondaire. Sandra a accepté, mais il a été très désagréable avec elle. Pourquoi l'a-t-il rappelée si c'était pour lui faire du mal ?

Le mari de Marie a été hospitalisé début février. Il est toujours en convalescence. Depuis le début du confinement, plus personne n'a le droit de lui rendre visite pour ne pas prendre de risque. Il a encore une santé fragile. Mais l'oncle et la tante du mari de Marie ne l'entendent pas de cette façon. A 90 ans passés, ils veulent lui rendre visite. Ils ne comprennent pas que Marie n'y aille pas et l'appellent plusieurs fois par jours pour avoir des explications qui ne les satisfont jamais.

Le fils de Jeannine est revenu vivre chez ses parents il y a 14 ans avec sa femme et ses deux enfants. Le temps de retrouver un logement. Entre temps, le mari de Jeannine est décédé, il y a 10 ans. Depuis, la petite famille vit comme si elle était chez elle. Mais Jeannine commence à ne plus supporter cette situation.

Yvette vit en EHPAD depuis 2 ans. Elle a décidé elle-même d'y entrer. Elle est très heureuse de ne pas être seule chez elle durant cette période de confinement. Elle a des activités et le personnel est aux petits soins pour les résidents.

Bernadette a deux petites-filles. La première a 11 ans. Elle est hyperactive et nécessite une attention particulière. Ses parents sont divorcés. Mais depuis un an et le décès de sa grand-mère maternelle, la petite est devenue insolente, voire grossière vis-à-vis de sa mère. Bernadette remarque bien que la situation n'est pas normale.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

