Recrutement : l'orthographe est un critère de sélection incontournable

publié le 18/02/2019 à 14:49

Une faute d'orthographe sur un CV ou une lettre de motivation pourrait vous coûter cher si vous cherchez un emploi. C'est ce qui ressort d'un sondage publié ce lundi par Le Parisien : 52% des directeurs de ressources humaines assurent que l’orthographe est un réel critère de sélection et qu'il peut jouer dans la mise à l'écart d'une candidature. La chercheuse Christelle Martin Lacroux va encore plus loin. Pour elle c'est simple, à CV égal, celui qui contient 5 fautes ou plus a trois fois plus de risques d’être écarté.



"Cela dépasse la simple compétence orthographique", explique-t-elle. "Les recruteurs peuvent y voir un manque de respect, de politesse, une forme de laxisme". En clair, celui qui fait des fautes donne l'impression d'un manque de professionnalisme. Faites donc relire vos lettre et CV avant de les envoyer.

Pensez aussi à vos comptes Facebook ou à votre blog : certains recruteurs, assure l'un d'eux, vérifient désormais systématiquement les comptes des candidats lors des phases de recrutement. Dans un monde de l’hypercommunication, les salariés sont en effet de plus en plus souvent amenés à prendre la parole par écrit, explique un recruteur. Du coup, les salariés deviennent parfois les ambassadeurs de leurs employeurs sur les réseaux sociaux.

C'est tellement vrai que de nombreuses entreprises n’hésitent plus à proposer des leçons de grammaire à leurs salariés. Un business est même né, comme des sociétés qui proposent des remises à niveau. L'enjeu est réel : plus de 9 DRH sur 10 estiment en effet que des faiblesses en orthographe peuvent avoir un impact sur l'image d'une entreprise.