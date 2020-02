Réalité virtuelle : une mère "retrouve" et "touche" sa fille décédée en 2016

publié le 11/02/2020 à 11:18

Des retrouvailles virtuelles entre une mère et sa fille disparue. Nayeon avait 7 ans lorsqu'elle a succombé à une maladie incurable en 2016 et pourtant, sa mère a pu avoir récemment le sentiment de la retrouver, de la toucher même.

C'est le Huffington Post qui raconte cette prouesse technologique de la chaîne de télévision sud-coréenne MBC qui a filmé l'expérience et l'a diffusé sur sa chaîne Youtube. On y voit Jang-Ji-Sung, la maman, coiffée d'un casque de réalité augmentée et des gants haptiques aux mains qui lui permettent d'avoir l'impression de toucher sa fille défunte.

Le visage de l'enfant, lui, a été reconstitué, comme le décor, un parc dans lequel la famille allait souvent. Les techniciens ont aussi enregistré les mouvements d'une petite fille du même âge pour les transplanter dans le monde virtuel.

C'est donc en courant que Nayeon arrive sur fond vert pour retrouver sa mère à qui elle parle: "Maman ? est-ce que tu penses à moi ?" demande l'enfant. "Tout le temps", répond sa mère avant de lui prendre la main et de fondre en larmes.

Le Huffington Post relève pour sa part quelques bugs techniques mais soulève également de grandes questions éthiques autour de ce deuil, comme dans un film. "Ce fut court mais très joyeux" a de son côté commenté la mère dans le documentaire. "J'ai fait le rêve éveillé que j'ai toujours souhaité".