publié le 28/09/2019 à 07:50

Facebook va lancer son propre Second Life. Le premier réseau social a dévoilé mercredi 25 septembre Horizon, "un monde en réalité virtuelle qui s'étendra en permanence, où vous pourrez explorer, jouer et créer de façon extraordinaire", selon la présentation du service sur le site dédié.

Dans cet espace accessible avec un casque immersif Oculus, les utilisateurs pourront choisir les caractéristiques de leurs avatars, des personnages de dessins animés qui reproduiront leurs mouvements dans un ensemble de mondes virtuels à l'esthétique inspirée des dessins animés.

Depuis leur salon, les membres du réseau social accéderont ensuite à une place de village, où ils pourront interagir avec les autres utilisateurs, jouer, regarder des films, consommer des médias mais aussi créer leurs propres monde, sans avoir besoin de savoir coder, dans lesquels ils pourront se déplacer en passant par des portails magiques.

"Comme tout le monde pourra créer ses propres espaces et expériences, Horizon aura la capacité de grandir, s'étendre et s'améliorer au fil du temps", a expliqué Mark Zuckerberg mercredi.

> Welcome to Facebook Horizon

Facebook veut vous faire socialiser en réalité virtuelle

Facebook Horizon doit être lancé dans une version test en début d'année. Les utilisateurs intéressés peuvent demander un accès à cette adresse. Le service prend la suite d'Oculus Room et de Facebook Spaces qui permettaient de se connecter à plusieurs dans des expériences basiques en réalité virtuelle et posaient les bases de la couche sociale que souhaite apporter Facebook à cette technologie immersive. Les deux services constituaient des premiers jets. Ils seront fermés fin octobre pour laisser toute la place à Horizon.

Très attendu sur les questions de confidentialité, Facebook a mis en place plusieurs dispositifs pour protéger ses utilisateurs. En plus des outils de blocage et de signalement hérités de Facebook, chaque utilisateur pourra choisir à quelle distance il peut être approché par les autres et un bouton permettra de s'isoler à tout moment dans un espace personnel. Des guides humains incarnés par des employés de Facebook, appelés Horizon Local, aideront les joueurs à se repérer et veilleront au respect des principes de la communauté énumérés sur la page "Citoyenneté".

La réalité virtuelle est une ambition de longue date de Mark Zuckerberg. Facebook a fait l'acquisition de la startup Oculus pour 2 milliards de dollars en 2014 et mise aujourd'hui sur la maturité des casques immersifs conçus par sa filiale pour donner une dimension sociale à la VR, une technologie isolante par nature à travers laquelle le groupe espère créer de nouvelles façon de socialiser.