Jeux vidéos, éducation, santé... À quoi sert la réalité virtuelle ?

publié le 30/01/2020 à 11:56

Et si vous aviez des yeux dans le dos, un corps virtuel plus jeune, la faculté de voyager dans le temps et l'espace ou de déplacer des objets virtuels par la pensée. La réalité virtuelle arrive dans notre quotidien, notamment via les industries du jeu et des loisirs, mais demain elle participera à l'éducation de nos enfants, compensera des handicaps physiques ou soignera des maladies telles que la dépression ou les troubles de l'attention.On vous explique tout avec notre invité Anatole Lécuyer, directeur de recherche à l'Inria, spécialiste mondialement reconnu de la réalité virtuelle.

Combien coûte un casque de réalité virtuelle ? Comment est-ce possible de simuler l'entraînement à la télékinésie de Luke Skywalker ? Que est le pays le plus à la pointe de la réalité virtuelle ?

Notre invité nous racontera comment la réalité virtuelle peut, dans certains cas, soigner des phobies, réduire l'hyperactivité de certains enfants ou rendre la rééducation plus agréable et ludique.



à lire : Votre cerveau est un super-héros chez Humensciences.

Votre cerveau est un super-héros

