Ramadan 2019 : à quelle date débute le jeûne cette année ?

publié le 05/04/2019 à 07:42

Comme chaque année, les dates marquant le début et la fin du jeûne pendant le mois sacré pour des millions de musulmans, ont été annoncées à titre provisoire par le Conseil théologique musulman de France (CTMF).



Selon un premier communiqué du Conseil daté du vendredi 22 mars, le Ramadan devrait débuter le lundi 6 mai 2019, pour s'achever le mercredi 5 juin. Mais ces dates, ne pouvant être calculées de façon précise à l'avance, sont encore susceptibles de varier. Le calendrier musulman étant basé sur les cycles lunaires, comportant 29 à 30 jours par mois, le début et la fin du jeûne dépendent de l'observation du croissant de Lune. Différentes méthodes de calculs sont employées ; l'une est basée sur des calculs astronomiques, et l'autre sur l'observation de la Lune à l’œil nu.

À la fin du mois qui précède le Ramadan, pendant la Nuit du doute, les musulmans scrutent le ciel : si le croissant de lune est visible, le jeûne commence le lendemain. Dans le cas contraire, il commence le surlendemain. C'est au Conseil français du culte musulman (CFCM) qu'il appartient de trancher. Comme le précise le site spécialisé Saphirnews.com, le Conseil, prônant une observation traditionnelle du croissant, annoncera les dates du début et de fin du jeûne lors de traditionnelles Nuits du doute à la Grande Mosquée de Paris.

Le jeûne durera donc un cycle lunaire - soit environ un mois - et le même rituel sera observé au bout du 29e jour pour déterminer la date de fin du Ramadan. Pendant ce mois, les jeûneurs ne pourront ni boire, ni manger, ni fumer ou avoir de rapports sexuels du lever au coucher du soleil.