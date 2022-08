Rachat des RTT : comment cela va-t-il fonctionner ?

Renoncer à des jours de repos pour toucher plus d'argent. C'est le dilemme auquel les salariés vont être désormais confrontés. Après l'Assemblée nationale il y a plusieurs jours, le Sénat a adopté, ce lundi 1er août, le texte sur le rachat des jours de réduction du temps de travail (RTT). Cette mesure va offrir la possibilité aux entreprises de racheter aux salariés les jours de RTT auxquels ils auraient renoncé. Avant cette mesure, les jours de RTT non pris disparaissent.

La mesure votée sera temporaire. Les entreprises pourront racheter les RTT de leurs employés pendant un an et demi, jusqu'au 31 décembre 2023. Les employés pourront récupérer jusqu'à 7.500 euros de RTT. Les RTT sont accordés aux salariés dont le temps de travail est supérieur à 35 heures.

Petit exemple, un employé avec un salaire mensuel de 2.860 euros qui récupérait six jours de RTT à 130 euros bénéficiera de 800 euros. Sur cet argent, le salarié ne paiera ni impôts ni cotisations sociales. Conséquence, il a six jours de repos en moins. La valeur du RTT n'est pas fixe. Elle dépend du salaire, des heures ou du forfait de travail et des éventuels accords dans l'entreprise. Les sommes seront donc différentes pour chaque salarié.

