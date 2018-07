publié le 27/04/2016 à 11:50

Depuis plusieurs mois, la bataille opposant Conforama à la Fnac pour le contrôle de l'enseigne d'électroménager Darty faisait rage. Ce mercredi 27 avril, Conforama jette l'éponge, renonçant à surenchérir sur l'ultime offre de "l'agitateur culturel". "Le conseil d'administration de Conforama confirme que sa troisième offre relevée à 160 pence pour chaque action Darty est définitive et ne sera pas relevée", indique le groupe dans un communiqué. La dernière proposition s'élevait à 1,09 milliard d'euros.



"Nous continuons de penser qu'à ce prix, la société Darty aurait représenté un bon complément pour le groupe Steinhoff", la maison-mère sud-africaine de Conforama, ajoute le directeur général de l'entreprise, Alexander Nodale. "Mais à un prix plus élevé, cela ne créerait plus suffisamment de valeur pour les actionnaires, salariés et parties prenantes de Steinhoff", estime-t-il.

Cet affrontement remonte au mois de septembre, avec une première proposition de la Fnac, contrée en mars par une première offre concurrente de Conforama. Les choses s'accélèrent lorsque le 21 avril dernier, les deux sociétés multiplient les surenchères en 24 heures. La Fnac a finalement eu le dernier mot, offrant lundi 25 avril 170 pence par action Darty, valorisant la société à 1,16 milliard d'euros. Avec Darty, la Fnac est dans la continuité de sa stratégie de diversification, notamment dans les objets connectés et le petit électroménager. Un moyen de combattre le déclin de son marché historique, les produits culturels.