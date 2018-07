Qui de Manuel Valls et François Hollande a le plus de chance pour 2017 ?

publié le 28/11/2016 à 21:48

Tous les regards étaient tournés vers l’Élysée ce lundi midi, alors Manuel Valls était reçu par François Hollande pour déjeuner. La fin du week-end avait été agitée par des rumeurs autour d’une démission imminente du chef du gouvernement en vue d’une éventuelle candidature à l’élection présidentielle. Si les deux hommes se seraient apparemment mis d’accord lundi 28 novembre, le couple de l’Exécutif n’a jamais paru aussi près du divorce.



"C’est un spectacle qui n’est pas digne, qu’offrent Hollande et Valls au pays", s’agace Guillaume Perrault, "on frôle la crise de régime". Pour Clémentine Autain, cette passe d’armes au sommet de l’état, et les interrogations sur les hypothétiques chance de l’un ou de l’autre pour 2017 font oublier "qu’ils ont mis en œuvre exactement la même politique". "Quand j’entends la droite s’offusquer de ce spectacle lamentable, j’ai quand même en souvenir celui que donnaient Nicolas Sarkozy et Jacques Chirac. Nicolas Sarkozy", quand l'ex-ministre de l'Intérieur "contestait de manière très insolente et bruyamment l’autorité du président de la République”, s’agace quant à lui Nicolas Domenach.



On refait le monde avec :

- Clémentine Autain, directrice trimestriel Regards

- Guillaume Perrault, grand reporter au Figaro

- Christian Ménanteau, chroniqueur économique chez RTL

- Nicolas Domenach, chroniqueur politique chez RTL