Alain Duhamel : "Les divisions de la gauche sont burlesques et suicidaires"

publié le 28/11/2016 à 19:56

Tous les regards étaient tournés vers l’Élysée ce lundi midi, alors Manuel Valls était reçu par François Hollande pour déjeuner. Rien d’inhabituel jusque-là, si ce n’est que la fin du week-end avait été agitées par des rumeurs autour d’une démission imminente du chef du gouvernement en vue d’une éventuelle candidature à l’élection présidentielle. Si les deux hommes se sont apparemment mis d’accord lundi 28 novembre, le couple de l’Exécutif n’a jamais paru aussi près du divorce.



"Un duel avec un président et son premier ministre, appartenant à la même famille politique, gouvernant ensemble et s’opposant pratiquement publiquement pour savoir lequel des deux doit être le candidat à l’élection présidentielle : non seulement c’est inédit, non seulement c’est baroque et mais c’est franchement burlesque", s’exclame Alain Duhamel.

La gauche se dirige vers une nouvelle "veste historique"

Pour l’éditorialiste de RTL, le déjeuner pacificateur entre les deux hommes n’a rien réglé puisque ils n’ont plus que deux semaines avant la clôture des candidatures pour la primaire de la gauche sans que l’on sache lequel se lancera dans la bataille. "Ce qu’on sait c’est que ce sera dans la pire des conditions", annonce Alain Duhamel. Pour lui, la motivation de François Hollande ne fait aucun doute : le Président veut briguer un second mandat, autant par "fierté" que par "légitimité". Mais Manuel Valls est également mu par sa volonté de "reconstruire la gauche” et de “préparer l'avenir".

Avec une droite et une extrême droite en ordre de marche, la gauche se précipite vers un véritable fiasco pour les prochaines échéances électorales. Alain Duhamel cite à titre comparatif les élections de 1969 et 1971, où la gauche n’avait récolté que 5% des suffrages à la présidentielle, avant de prendre "une veste historique aux législatives".