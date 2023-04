"Qui a tué la libraire ?" : une enquête policière grandeur nature à Saint-Lô

"Qui a tué la libraire ?" C’est l’énigme que tentent de résoudre les habitants de Saint-Lô (Manche) depuis le 11 avril 2023. Une enquête policière grandeur nature minutieusement imaginée par Mathilde Degroult, libraire dans la librairie Les Racontars et grande amatrice de fait divers. Tout y est : l’histoire, le scénario, les protagonistes, et même une scène de crime factice. "Un matin, je suis arrivée à la libraire et j'ai demandé à ma collègue : "ça te dirait de mourir ?" Elle m'a dit oui !", plaisante la jeune femme. Elles ont alors recréé une scène de crime, avec du faux sang, et ont posté les photos sur les réseaux sociaux. Depuis, tous les habitants sont invités à aller chercher des indices chez 8 commerçants de la ville pour tenter de démasquer le meurtrier. "Ces sont des indices sous forme de charades ou d'énigmes visuelles. Mis bout à bout, les indices permettent d'identifier le nom du tueur, son commerce et l'arme du crime.", précise la libraire.

L’enquête grandeur nature connait un franc succès, beaucoup d'habitants se prêtent au jeu : "Il y a même des parents qui participent avec leurs enfants, se félicite Mathilde Degroult, et ça nous a permis de rencontrer des habitants que l'on avait jamais croisés auparavant." Pari réussi pour la libraire, qui voit tous les profils s’essayer en Hercule Poirot ou Sherlock Holmes.

Les détectives en herbe ont jusqu’au 6 mai 2023 pour tenter de résoudre l’enquête. Ils devront noter leurs réponses sur un bout de papier et le déposer à la librairie Les Racontars. Si certains ont d'ores et déjà résolu l’énigme, il est encore possible de gagner : le grand vainqueur sera tiré au sort parmi les bonnes réponses déposées.



