publié le 15/11/2018 à 08:19

Quel soulagement ! Réjouissons nous bruyamment d'en avoir fini avec ce triste sire formaté que fut le métrosexuel épilé. Fourbe glabre qui faisait passer le mâle aux poils conquérants pour un triste primate. Heureusement, son règne aseptisé fut de courte durée et le temps de la reconquête pelue est venu.



Attention, si le poil est revenu en court, il ne faut pas confondre poil et poil. L'heure n'est plus au poil sauvage, trop vulgaire, mais au poil domestiqué plus chic. Car oui le poil s’entretient, se domestique, se dresse car sinon c'est la barbarie velue qui nous guette.

Les barbiers sont formels, il vous faudra désormais sculpter vos poils en commençant par ceux de votre torse. Uniformisez l'épaisseur, que diable. Et pourquoi se limiter au torse quand on peu aussi s'offrir une sculpture de l'avant-bras. En revanche désolé, mais le dos velu ne passera pas.

Plutôt que de singer les femmes et le diktat glabre qu'on leur impose, j'aurais préféré de loin que vous revendiquiez sans honte vos poils sauvages pour que nous aussi nous puissions sans vergogne garder les nôtres et c'est comme ça.